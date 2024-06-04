المحمداوي يؤكد أهمية اتباع التوجيهات الخاصة في التعامل مع المعلومة الاستخبارية

2024-06-04 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، أهمية اتباع التوجيهات الصادرة من المراجع الأمنية في التعامل مع المعلومة الاستخبارية وتحليلها.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "زار نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، قيادة القوات البرية، وكان في استقبال سيادته قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي".وأضافت، أنه "القى المحمداوي محاضرة بعنوان (تنسيق العمليات في قواطع المسؤولية) على مشتركي دورة آمري الوحدات التطويرية الرقم/ 1 تطرق خلالها الى عدة جوانب كان أهمها انفتاح القطعات وتأشير التضاريس الجغرافية على منضدة الرمل والمخططات المناظيرية لقاطع مسؤولية الوحدات، وكذلك متابعة إنجاز التحصينات الهندسية، مؤكداً أنها أسبقية التمهيد للقطعات والقواطع وإكمال جميع المستلزمات القتالية والإدارية وتوظيف الموارد وتحديد الأسبقيات في كل المواقع ومتابعة الشؤون الإدارية للمقاتلين والاهتمام بالتدريب الاختصاصي وتطوير المهارات الفردية وتوظيفها للعمل الجماعي، مؤكداً على ضرورة أن يكون للآمرين بمختلف المستويات رؤية دقيقة ومنهاج عمل لطبيعة التحديات وخطط النهوض بالوحدات وبناء القدرات".وتابعت أنه "وجه نائب قائد العمليات المشتركة بإتباع التوجيهات الصادرة من المراجع في التعامل مع المعلومة الاستخبارية وتحليلها ضمن قاطع مسؤولية أي فوج او لواء و متابعة عمل الكاميرات وتنفيذ الواجبات الليلية والنهارية وتعزيز الأبراج"، مشدداً على وجوب استثمار وتعزيز القوة الكامنة في جميع القواطع ومفتاح أساس كل استقرار أمني وهم السكان المحليون من خلال احترامهم وتأمين متطلباتهم وتقوية الأواصر معهم والعمل على أن يكون الأمن ليس عسكريا فقط وإنما زراعي واقتصادي وتربوي وتعليمي وكل ما يتعلق بكرامة المواطن ومصدر العيش وانتمائه الوطني، وفي نهاية المحاضرة تمنى الموفقية والسلامة للجميع".