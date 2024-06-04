اربيل.. 35 لوحة فنية بمعرض في بيت التركمان (صور)

2024-06-04 21:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقام بيت التركمان في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرضا فنيا لعدد من الطلبة الشاب تضمن لوحات مختلفة.

وقال مدير عام الثقافة التركمانية محمد دلشاد لوكالة شفق نيوز : "أقمنا اليوم معرضا لعدد من الطلاب الذين تتزاوج أعمارهم بين 16 الى 17 عاما، والمعرض هو للفن التشكيلي وقد تفاجئنا بعمل احترافي جميل من قبل هؤلاء الطلاب"، مؤكدا أن "هذه الأعمال تشجع الطلبة على التوجه نحو الفن و الثقافة".

من جانبه قال محمد عبدالرحمن ( مشارك في المعرض) لوكالة شفق نيوز؛ "شاركت في هذا المعرض بأربع لوحات، واحدة منها تعبر عن شخصية الإنسان وتغيرها مع المشاعر المختلطة".

واضاف ان "المعرض أتاح فسحة رائعة للطلاب للتعبير عن مشاعرهم الفنية حيث لا يركز المعرض على فكرة معينة بل ان الطالب المشارك كان له الحرية في الاختيار ".

بدوره قال مصطفى دلشاد مدير البيت التركماني لوكالة شفق نيوز ان "المعرض اقيم من قبل البيت التركماني كجزء من دعم المواهب الشبابية حيث يتضمن 35 لوحة مختلفة بألوان متنوعة وجميلة ونتمنى ان تكون هذه المعارض عاملا في تشجيع الشباب على الاهتمام بالفنون و المشاركة في معارض اخرى ".