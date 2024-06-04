هيئة الاستثمار تصدر توضيحا بشأن مشروع فندق قلب العالم

2024-06-04 21:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن مشروع فندق قلب العالم الاستثماري.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" مشروع فندق قلب العالم الاستثماري، يعود الى هيئة استثمار محافظة بغداد، وأن التصاميم والمخططات هي من ضمن اختصاصاتها كونها الهيئة التي منحت الإجازة الاستثمارية واستحصلت الموافقات القطاعية بشأنه".وأضاف، أنه "سوف يتم اتخاذ الإجراء المناسب بمفاتحة هيئة استثمار بغداد بشأنه وفقاً للقوانين والأنظمة التي تنظم العمل الاستثماري".