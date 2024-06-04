مسلحون يعتدون على ضابط عراقي وينزعون رتبته وسط بغداد

2024-06-04 21:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد حادثة "غير مسبوقة" تمثلت في تعرض ضابط عراقي لهجوم من قبل مجموعة مسلحة.

وأظهر فيديو تم تداوله، مساء اليوم الثلاثاء، على نطاق واسع بمواقع التواصل، طالعته وكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع في منطقة المنصور المزدحمة، عندما اشتبك الضابط مع أفراد المجموعة المسلحة إثر مشاجرة لم تتضح أسبابها بعد.

ووفقًا لمصادر أمنية وشهود عيان، تصاعد الشجار بسرعة ليقوم المسلحون بنزع رتبة الضابط العسكرية أمام مرأى من المارة، وتسبب الحادث في حالة من الذعر والفوضى في المنطقة، حيث حاول العديد من المواطنين التدخل ولكنهم تراجعوا خشية على سلامتهم.

ولم يتم التأكد على وجه الدقة من تاريخ الفيديو، لكن مصدراً امنياً أخطر وكالة شفق نيوز، بأن الحادثة تعود لشجار مع حمايات إحدى الفصائل المسلحة.

هذا ولم يصدر، (حتى وقت كتابة الخبر) أي توضيح من السلطات الامنية العراقية حول الحادثة التي تعد " غير مسبوقة".