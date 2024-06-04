2024-06-04 21:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل قضى "طعناً بسكين" جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت الى الأجهزة الأمنية تفيد بوجود جثة رجل (تولد 1973) يسكن منطقة الدورة جنوبي بغداد"، مبيناً أنه "وحسب المعلومات فإن الرجل مدمن خمر ومنفصل عن زوجته".

واوضح، أن "الرجل الضحية تعرض لطعنات سكين في مختلف أنحاء جسده، فيما تحوم الشكوك حول والدته وشقيقه".

ولفت المصدر إلى أن "الكشف على مسرح الجريمة أظهر تنظيف محل الحادث وغسله بالماء من قبل والدة المجني عليه وشقيقه، فضلا عن غسل السكين التي تم طعنه بها"، مبينا أنه "تم التحفظ على والدة المجني عليه وشقيقه، فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".