2024-06-04 21:36:07 - المصدر: منصة إيشان

عقد مجلس الوزراء، جلسة اعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني، تضمنت تفاصيل مطوّلة عمّا تمت مناقشته وإقراره، ومقترحات تخص المحامين، وتوجيهات بدعم القطاع الصناعي الخاص. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن السوداني تطرق “لموضوع تحديد مجلس الأمن الدولي لموعد إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ اليونامي، الذي جاء استجابةً لطلب الحكومة العراقية، مؤكداً أن هذا […]

ظهرت المقالة تطرّقت للمحامين وركّزت على الصناعة.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء “المطوّلة” أولاً على ايشان.