2024-06-04 21:36:07 - المصدر: منصة إيشان

دافع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن جداول موازنة العام 2024، بعد اعتراض نواب وصفوها بأنها “ستدمّر قطاع النفط”. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن السوداني عبّر خلال جلسة مجلس الوزراء، عن “تقديره خطوةَ مجلس النواب الموقر، بإقرار جداول الموازنة، المرفوعة بموجب قانون رقم (13 لسنة 2023)، قانون الموازنة العامة […]

ظهرت المقالة السوداني “يدافع” عن الموازنة: ستحسّن الاقتصاد وتخلق فرص عمل وتؤمّن الخدمات أولاً على ايشان.