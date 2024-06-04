الحكيم يؤكد أهمية التصدي "لأي محاولة قد تربك استقرار العراق"

2024-06-04 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، (4 حزيران 2024)، "أهمية التصدي لأي محاولة قد تربك استقرار العراق".

وزار الحكيم، بحسب بيان لمكتبه "قضاء الحسينية في كربلاء وألتقى جمعا من الشيوخ والوجهاء، وأشار إلى المخاوف الإقليمية التي صاحبت التجربة العراقية بعد 2003 مما سبب ذلك تعطيلا للواقع العراقي وإرباك لأوضاعه الداخلية أمنيا وسياسيا"، مؤكدا أن "الإرهاب كان محاطا ومغطى بأجندة سياسية".

وجدد "التأكيد على ركائز العراق الثلاث المرجعية الدينية المباركة والعشائر العراقية والشعائر الحسينية حيث البوصلة التي تستهدف بها والأمة التي تستجيب لتوجيه مرجعيتها الدينية والحماس والعاطفة الذي توفره الشعائر".

كما أشار الحكيم إلى "حالة التخادم بين الإرهاب والبعث الصدامي"، مؤكدا، أن "البعث الصدامي متورط بدماء العراقيين قبل وبعد 2003"، لافتا الى أن "فتوى المرجعية الدينية للجهاد الدفاعي أربكت أوراق الإرهاب حيث رفعت المعنويات وعبأت الأمة وأجهضت المشروع الداعشي".

ودعا "لإستثمار الاستقرار الحالي"، مؤكدا "أهمية التصدي لأي محاولة قد تربك استقرار العراق".