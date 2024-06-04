الرافدين: تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرع القصر الأبيض

2024-06-04 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرع القصر الأبيض ببغداد لينضم بذلك إلى الفروع التي تم تفعيل النظام الشامل في بغداد والمحافظات وفروع المنافذ الحدودية.وذكر المصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي في الانتقال من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تم تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرع القصر الأبيض ببغداد لينضم بذلك إلى الفروع التي تم تفعيل النظام الشامل في بغداد والمحافظات والبالغة (28) فرعاً بالإضافة إلى فروع المنافذ الحدودية (زرباطية- سفوان- عرعر- طريبيل) في خطوة مهمة لتعزيز النظام المصرفي وتحقيق متطلباته ومغادرة العمل الورقي والتوجه الكلي إلى الأنظمة الالكترونية".وأضاف، أن "خطة التحول الرقمي واعتماد النظام المصرفي الشامل تسير وفق التوقيتات المرسومة لشمول جميع فروع المصرف بتطبيق النظام، لاسيما وأن من أولويات ومتبنيات البرنامج الحكومي التحول الإلكتروني في التعاملات المالية وتقليل حلقات الروتين أمام المواطنين واختزال الوقت وتبسيط الإجراءات وتذليل المعوقات وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزبائن وإنجاز معاملاتهم".