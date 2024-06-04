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تراجع للدولار في قائمة مسائية بالعراق

تراجع للدولار في قائمة مسائية بالعراق
تراجع للدولار في قائمة مسائية بالعراق
2024-06-04 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، في العراق بعد ارتفاعها صباحاً.

وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق لكل مائة دولار: 

100$=145,300 بغداد

100$=145,300 أربيل

100$=145,350 البصرة

100$=145,400 السليمانية

100$=145,400  دهوك

100$=145,500  کرکوك

100$=145,500  حلبجة

100$=145,450  نينوى

100$=145,400  النجف

100$=145,500  الرمادي

100$=145,500  السماوة

100$=145,450  الناصرية

100$=145,500  كربلاء

100$=145,400  بعقوبة

100$=145,400  الحلة

100$=145,450 الكوت

100$=145,450 الديوانية

100$=145,500 تكريت

100$=145,450 العمارة

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.

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