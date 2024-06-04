تراجع للدولار في قائمة مسائية بالعراق

2024-06-04 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، في العراق بعد ارتفاعها صباحاً.

وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق لكل مائة دولار:

100$=145,300 بغداد

100$=145,300 أربيل

100$=145,350 البصرة

100$=145,400 السليمانية

100$=145,400 دهوك

100$=145,500 کرکوك

100$=145,500 حلبجة

100$=145,450 نينوى

100$=145,400 النجف

100$=145,500 الرمادي

100$=145,500 السماوة

100$=145,450 الناصرية

100$=145,500 كربلاء

100$=145,400 بعقوبة

100$=145,400 الحلة

100$=145,450 الكوت

100$=145,450 الديوانية

100$=145,500 تكريت

100$=145,450 العمارة

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.