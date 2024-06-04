تراجع للدولار في قائمة مسائية بالعراق
2024-06-04 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، في العراق بعد ارتفاعها صباحاً.
وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق لكل مائة دولار:
100$=145,300 بغداد
100$=145,300 أربيل
100$=145,350 البصرة
100$=145,400 السليمانية
100$=145,400 دهوك
100$=145,500 کرکوك
100$=145,500 حلبجة
100$=145,450 نينوى
100$=145,400 النجف
100$=145,500 الرمادي
100$=145,500 السماوة
100$=145,450 الناصرية
100$=145,500 كربلاء
100$=145,400 بعقوبة
100$=145,400 الحلة
100$=145,450 الكوت
100$=145,450 الديوانية
100$=145,500 تكريت
100$=145,450 العمارة
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.