ديالى.. اختيار رئيس المجلس خلال ساعات

2024-06-04 22:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى عضو مجلس ديالى فارس مزاحم، يوم الثلاثاء، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام حول عقد جلسة لاختيار رئيس جديد للمجلس.

وأوضح مزاحم، لوكالة شفق نيوز، أنه لم يتم عقد أي جلسة حتى الآن، مؤكداً أن هناك اجتماعاً وتحضيرات جارية لعقد الجلسة في العاصمة بغداد.

وأضاف مزاحم أن الاجتماع المتوقع قد يُعقد خلال الساعات القادمة، حيث يسعى أعضاء المجلس إلى التوصل لاتفاق حول اختيار الرئيس الجديد للمجلس.

وتأتي هذه التطورات وسط أنباء تم تداولها أفادت باختيار رئيس جديد لمجلس ديالى.

ومن المقرر وبحسب مصادر مقربة، أن يعقد مجلس ديالى جلسته مساء اليوم في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد.

وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الاول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي. وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الاولى التي عقدت في 5 شباط 2024 لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.