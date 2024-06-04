لافروف يهاجم "الغرب" ويدعم مؤتمر مصالحة بين الليبيين

2024-06-04 22:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

هاجم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور الكونغو ضمن جولة إفريقية، الثلاثاء "الغرب" و"أهدافه" المفترضة، سواء في أوكرانيا أو ليبيا حيث قال إنه يدعم تنظيم مؤتمر مصالحة. وأكد وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكونغولي جان كلود غاكوسو، أن روسيا تدعم مبادرة الرئيس دينيس ساسو نغيسو الهادفة إلى تنظيم مؤتمر بين الأطراف الليبية". وأضاف لافروف أنّ "ما حدث في ليبيا مأساة دبرها حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه"، موضحا أن الشيء نفسه حدث في العراق وأفغانستان، حيث أراد الغرب فرض مفهومه للديموقراطية. وفق قوله. وحول الملف الأوكراني، قال الوزير الروسي إن "الرئيس ساسو أبدى تفهما"، خصوصا