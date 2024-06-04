في محافظتين.. انفجار يودي بحياة "دفان" ومصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير

2024-06-04 23:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب بانفجار مخلفات حربية وسط المدينة، فيما أدى حادث سير في ذي قار لمصرع وإصابة أربعة أشخاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينيات من عمره يعمل بحفر القبور في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف قتل بانفجار مخلفات قنبلة عنقودية".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة لدائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

فيما قال مصدر أمني في محافظة ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع في منطقة تل اللحم جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عجلتين (تريلة وجارجر)، أدى لمصرع شخصين، وإصابة 2 آخرين بجروح".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين لدائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج".