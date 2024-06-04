2024-06-04 23:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مقر رئيس ائتلاف نبني، هادي العامري، وثمّن موقف القوى السياسية التي صوتت على جداول الموازنة، وأكد أن الحكومتين، الاتحادية والمحلية ستكون قادرة على تنفيذ الالتزامات بدون تأخير. وحسب بيان مكتبه الإعلامي، فإن السوداني والعامري “ناقشا أبرز الموضوعات والملفات، وسير العمل التنفيذي الخاص بالبرنامج الحكومي، […]

ظهرت المقالة السوداني من مقر العامري: تمرير الموازنة يجعلنا قادرين على تنفيذ الالتزامات بدون تأخير أولاً على ايشان.