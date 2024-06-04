2024-06-04 23:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن منطقة المنصور شهدت حادثة اعتداء عناصر تحمي مقراً لأحد الفصائل المسلحة، على ضابط وقلع رتبته ورميها على الأرض. ووفق أحد المواطنين الذين وثّقوا حادثة الاعتداء، فإن “العناصر ينتمون لمنظمة بدر”، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنهم يحمون مقراً لفصيل مسلّح لم يُعرف بعد. وجرت حادثة الاعتداء في منطقة المنصور […]

ظهرت المقالة عناصر فصيل مسلّح “تقتلع” رتبة ضابط في المنصور بعد الاعتداء عليه أولاً على ايشان.