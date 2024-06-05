الصحة تعلن اكتشاف اندر فصيلة دم في العالم

2024-06-05 00:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الصحة، اكتشاف اندر فصيلة دم في العالم Bombay phenotype في العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم اكتشاف اندر فصيلة دم في العالم Bombay phenotype في العراق واول عربي يحمل هذا الصنف النادر من الدم من قبل وزارة الصحة/ دائرة الامور الفنية/ المركز الوطني لنقل الدم / وحدة فحوصات الدم المناعية المتقدمة".وأضافت، أنه "تم تقديم البحث وعرضهِ على لجان بحث عالمية في المؤتمر الخامس لطب نقل الدم والذي أقيم في ايران وتم تاكيد النتيجة بشكل قطعي بانها صنف نادر للدم نبارك للعراق هذا الانجاز المميز".