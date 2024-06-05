رئيس الوزراء: فرص استثمارية معروضة أمام الشركات العالمية

2024-06-05 00:06:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





لفت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، إلى أن العراق لديه العديد من الفرص الاستثمارية المعروضة أمام الشركات العالمية.

وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، أن «السوداني استقبل، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن»، مبيناً أنه «جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وآليات العمل على توثيقها وتوسعتها في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة بين البلدين».

وأكد رئيس الوزراء أن «العراق لديه العديد من الفرص الاستثمارية المعروضة أمام الشركات العالمية»، مرحباً «بمشاركة المؤسسات والشركات البريطانية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات؛ الطاقة، والصناعة، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية».

وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء، إلى «أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة، وما يتسبب به العدوان في غزّة من زعزعة للأمن وتهديد بانتشار الصراع»، مجدداً الإشارة إلى «ضرورة أن تتحمل القوى الدولية والمنظمات العالمية مسؤولياتها في وقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني الصامد».