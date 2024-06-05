كريم حمادي يتفق مع السفارة الفرنسية على مواصلة تطوير الملاكات الإعلامية

2024-06-05 00:06:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





اتفق رئيس شبكة الإعلام العراقي، كريم حمادي، أمس الثلاثاء، مع وفد الأكاديمية الفرنسية في السفارة الفرنسية في العراق، على مواصلة مشروع تطوير الملاكات الإعلامية المبرم منذ سنتين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس شبكة الإعلام العراقي، للوفد الفرنسي في مبنى الشبكة.

وأعرب حمادي، عن رغبته «بتواصل التعاون الإعلامي مع الأكاديمية الفرنسية ومواصلة المشروع الإعلامي الذي أبرم منذ سنتين لتطوير إمكانيات الملاكات الإعلامية في الشبكة في ما يخص تبادل البرامج وتدريب وتطوير ملاكات الشبكة الإعلامية».

وأكد، أن «المشروع يهدف إلى تطوير القدرات الإعلامية في ما يشبه عمل المدربين الأكاديميين المتخصصين في المجال الإعلامي»، لافتاً إلى أن «الشبكة سوف تختار الملاكات الضليعة لتطوير مستواها الإعلامي، وأيضاً الاستفادة من تدريب الزملاء الآخرين في الشبكة لكي تعم الفائد على الجميع، وبالتالي تنعكس على مؤسسة الشبكة بشكل عام».

وأعرب رئيس شبكة الإعلام العراقي، عن أمله في أن «تكون الفائدة مئة بالمئة والتي سوف تعود من المشروع المبرم مع الأكاديمية الفرنسية، لتطوير القابليات الذاتية لشبكة الإعلام العراقي».

من جانبه، قال مستشار التعاون والنشاط الثقافي في السفارة الفرنسية في العراق باسكال رووس، لـ»واع»: إن «السفارة الفرنسية في العراق فخورة وسعيدة بتنفيذ المشروع بالشراكة مع شبكة الإعلام العراقي وكلية الإعلام في جامعة بغداد».

وأضاف «أنتجنا 75 مقطعاً فديوياً تطويرياً ستكون متاحة للجميع ومجاناً للاستفادة من محتواها الإعلامي لاسيما الإعلاميين والصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية، ونحن في خضم التفكير في إنجاز مشاريع أخرى مستقبلية سواء مع شبكة الإعلام العراقي أوجامعة بغداد».

وتابع، أن «فرنسا تولي أهمية كبيرة لمجال الصحافة والإعلام في العالم، وفتح آفاق التعاون وأبواب النقاش البنّاء لرفع قدرات وكفاءة المستوى الإعلامي».