محافظة بغداد تعتزم تحويل سيطرات مداخلها إلى الكترونية

2024-06-05 00:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت محافظة بغداد، عزمها تحويل السيطرات الأمنية التقليدية المنصوبة في مداخل العاصمة إلى سيطرات إلكترونية ذكية متطورة. وقال مدير طرق وجسور محافظة بغداد عبد الله حسين محسن، في بيان صادر عن المديرية، أنه "بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع المنعقد مع محافظ بغداد والمتضمن إيقاف أعمال السيطرات التقليدية في مداخل العاصمة الرئيسة وإنشاء سيطرات إلكترونية ذكية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، إضافة إلى الشفافية في الإجراءات حيث وجه بأن تكون السيطرات ذكية كلياً بواسطة الكاميرات". ولفت إلى "أنه جرى عقد اجتماع موسع مع المركز الوطني للأستشارات الهندسية بحضور ممثل مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلي مديريات وزارة الداخلية (