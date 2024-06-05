تعزيزات أمنية وإطلاق نار.. مجهولون يعترضون تشييد جسر ببغداد

2024-06-05 02:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بحدوث شجار وإطلاق نار بين عدد من الأشخاص مجهولي الهوية وقوات أمنية، بعد محاولات لاعتراض تشييد جسر ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من الأشخاص اعترضوا بعد منتصف الليل من دون معرفة الأسباب، الحفارات الخاصة بتشييد جسر البيجية في منطقة العلاوي صوب الشيخ معروف، ما دفع مدير المشروع بالاتصال باللواء المسؤول عن الخدمات والإعمار في رئاسة الوزراء والتوجه لمحل الحادث.

وأضاف أن اللواء المسؤول برفقة فوجي الطوارئ الكرخ الثاني والثالث وبالإضافة إلى مفرزة من مكتب أمن الكرخ فرقوا المعترضين بعد اطلاق نار بالهواء.

ولفت إلى أن الوضع هادئ في الوقت الحالي مع ارسال دوريات ثابتة عند المشروع لحفظ الأمن.