2024-06-05 09:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

عقد، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمرُ الفنيّ الخاصّ بمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الإندونيسي في فندق السلطان في العاصمة جاكارتا.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم خلال المؤتمر تحديد أطقم ملابس المنتخبين، إذ سيرتدي منتخبنا الوطنيّ في مباراة يوم غدٍ الخميس الطقمَ الأبيض الكامل، فيما يرتدي حراس المرمى اللون الأزرق، بينما سيلعب المنتخب الإندونيسي بالطقم الأحمر الكامل ويرتدي حراسه اللون الأصفر".

وتجري المباراةُ ضمن منافساتِ الجولة الخامسة للمجموعة F (السادسة) للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.