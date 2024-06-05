لوكاكو يحدد موقفه من الدوري السعودي

2024-06-05 09:06:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

حسم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم روما المعار من تشيلسي موقفه النهائي من العروض السعودية التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة.

واقترن اسم الهداف البلجيكي المخضرم بالانضمام لصفوف أحد أندية صندوق الاستثمار السعودي خلال الصيف المقبل، بعدما قرر تشيلسي التخلص منه بعد نهاية فترة إعارته مع "الجيالوروسي".

وبحسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن لوكاكو رفض عرضا كبيرا من أحد أندية الدوري السعودي خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح عبر صفحته على "إكس": "لوكاكو سيغادر تشيلسي مرة أخرى، وينتظر موقف نابولي من التعاقد معه، وذلك رغبة منه في العودة للعمل مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي خلال الفترة المقبلة".

وأشار "المهاجم البلجيكي يعتبر أحد أهم الأهداف لنابولي خلال الصيف المقبل، وخاصة بعد وصول كونتي المحتمل لتدريب نادي الجنوب الإيطالي".

وقدم لوكاكو مستويات مميزة خلال الموسم المنصرم مع روما، حيث سجل 21 هدفا وصنع 4 أهداف في 47 مباراة بمختلف المسابقات.