أسعار النفط تواصل خسائرها نتيجة زيادة المخزونات الأمريكية

2024-06-05 09:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 77.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 73.07 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة أمس الثلاثاء وقرابة ثلاث دولارات للبرميل الاثنين، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك+ خططا لزيادة الإمدادات اعتبارا من أكتوبر على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. وعادة ما يكون ارتفاع المخزونات علامة على تجاوز الإمدادات للطلب.

وأظهرت أرقام معهد النفط الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

كما ارتفعت مخزونات البنزين أكثر من أربعة ملايين برميل، وهو ما يزيد كثيرا عن الزيادة البالغة مليوني برميل التي توقعها المحللون.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

المصدر: وكالات