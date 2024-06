بالصور: مدارس التضامن للايتام في ذي قار تحتفل بتخرج طلبتها وتكرم المتفوقين

2024-06-05 09:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: احتفلت عدد من فروع مدارس ومبرات التضامن لرعاية وتأهيل الأيتام في محافظة ذي قار، بتوزيع نتائج الصف السادس الابتدائي وتكريم الطلبة المتخرجين. ففي قضاء الرفاعي، وزعت مدرسة التضامن السابعة نتائج السادس الابتدائي بحضور المدير التنفيذي للمبرات الشيخ محمد رضا الناصري والشيخ عبدالكريم العامري، معتمد المرجعية العليا في...

