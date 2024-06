متقاعدون وأرامل ومطلقات وعجزة يحصلون على قطع أراضي في مدينة الفهود

2024-06-05 09:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أشرف محافظ ذي قار، السيد مرتضى عبود الإبراهيمي، على عملية توزيع وجبة جديدة من قطع الأراضي على المستحقين في بلدية قضاء الفهود. وقال بيان لمكتب المحافظ تلقته شبكة اخبار الناصرية ان عملية التوزيع تمت وفق إجراءات اصولية وباستخدام نظام القرعة الإلكترونية لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الفرص....

