2024-06-05 09:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قطع عدد من سائقي الشاحنات، يوم الاربعاء، طريق كركوك - أربيل احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم مما ولد زحاماً كبيراً وشبه إغلاق للطريق.

وقال احد سواق الشاحنات ويدعى محمود عبدالله لوكالة شفق نيوز، "نحن اصحاب الشاحنات قطعنا طريق اربيل كركوك من جهة ناحية التون كوبري شمال كركوك بسبب عدم الاستماع لمطالبنا السابقة في تخفيض الجباية على الشاحنات والبالغة 20 ألف دينار لكل شاحنة تدخل قبان الوزن في كركوك".

وأضاف أن "كل المحافظات العراقية يكون فيها الوزن خمسة آلاف دينار، وقطعنا طريق كركوك اربيل لتصل رسالتنا".

وقال احد سالكي طريق كركوك اربيل ويدعى احمد فرهاد لوكالة شفق نيوز، إن "الزحام الحاصل على الطريق أمر مرفوض، وهناك مرضى وكبار في السن يحتاجون الرعاية الصحية واستمرار الزحام قد يتسبب بموت المرضى او كبار السن من سالكي هذا الطريق".

وتظاهر العشرات من سواق الشاحنات في كركوك ، قبل نحو أسبوعين، معلنين إضراباً عاما عن نقل البضائع اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري شاكين من سوء تعامل سيطرات كركوك وفرض مبلغ 20 الفا في قبان الشاحنات.

وفي السنوات الماضية، كانت "سيطرة الصفرة" في قضاء الخالص في ديالى، مثار حديث المواطنين العاديين بسبب الحديث المتواتر حول تعرض سائقي الشاحنات للابتزاز فيها، قبل أن ترفع تلك السيطرة التي كانت تمثل نقطة كمركية بين إقليم كوردستان وبقية المحافظات العراقية.