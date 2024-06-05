مصدر يكشف تفاصيل حادثة الضابط وسط بغداد: حماية ريان الكلداني من اعتدوا عليه

2024-06-05 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، تفاصيل حادث الاعتداء على ضابط في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الضابط الذي تم الاعتداء عليه والذي ظهر في مقطع الفيديو انتشر يوم امس الثلاثاء، لا يعمل ضابطًا في المرور"، مبينا ان "الشخص في الفيديو ينتسب الى جهاز امني حساس وكان مكلفًا بواجب امني ضمن المنطقة".

وأضاف ان "الشخص تم الاعتداء عليه من قبل حماية ريان الكلداني في منطقة المنصور بالعاصمة"، مؤكدا "صدور أوامر قبض بحق المعتدين".