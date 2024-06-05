2024-06-05 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد، صباح اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، المؤتمرُ الفنيّ الخاصّ بمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الإندونيسي في فندق السلطان في العاصمة جاكارتا.

وذكرت القناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم ببيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "مثّل وفدنا كل من المدير الإداريّ للمنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم وطبيب المنتخب مختار شعبان ومدير التجهيزات حقي إبراهيم، حيث تم خلال المؤتمر تحديد أطقم ملابس المنتخبين".

وأضافت، أن "منتخبنا الوطنيّ سيرتدي في مباراة يوم غدٍ الخميس الطقمَ الأبيض الكامل، فيما يرتدي حراس المرمى اللون الأزرق، بينما سيلعب المنتخب الإندونيسي بالطقم الأحمر الكامل ويرتدي حراسه اللون الأصفر".

وبينت، أن "المباراة تجري ضمن منافساتِ الجولة الخامسة للمجموعة F (السادسة) للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027".