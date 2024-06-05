تفاصيل جديدة عن حادثة الضابط في بغداد .. مصدر: حماية ريان الكلداني من اعتدوا عليه

2024-06-05 10:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، أن حماية الأمين العام لحركة "بابليون" ريان الكلداني هم من قاموا بالاعتداء على عنصر أمني أمس الثلاثاء في العاصمة بغداد، مبينا أن هذا العنصر ينتمي الى جهاز أمني حساس.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الضابط الذي تم الاعتداء عليه الظاهر في مقطع الفيديو و الذي انتشر يوم امس هو ليس ضابط مرور، وانما عنصر ينتمي الى جهاز أمني حساس.

وأضاف أن هذا العنصر المعتدى عليه كان مكلفا بواجب امني ضمن المنطقة، مشيرا الى انه تم الاعتداء عليه من قبل حماية ريان الكلداني في منطقة المنصور في بغداد.

وتابع المصدر القول، إن القضاء اصدر اوامر قبض بحق المعتدين.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد حادثة "غير مسبوقة" تمثلت في تعرض شخص قيل أنه ضابط عراقي الى هجوم من قبل مجموعة مسلحة.

وأظهر فيديو تم تداوله، مساء أمس الثلاثاء، على نطاق واسع بمواقع التواصل، طالعته وكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع في منطقة المنصور المزدحمة، عندما اشتبك الضابط مع أفراد المجموعة المسلحة إثر مشاجرة لم تتضح أسبابها بعد.

ووفقًا لمصادر أمنية وشهود عيان، تصاعد الشجار بسرعة ليقوم المسلحون بنزع رتبة الضابط العسكرية أمام مرأى من المارة، وتسبب الحادث في حالة من الذعر والفوضى في المنطقة، حيث حاول العديد من المواطنين التدخل ولكنهم تراجعوا خشية على سلامتهم.

ولم يتم التأكد على وجه الدقة من تاريخ الفيديو، لكن مصدراً امنياً أخطر وكالة شفق نيوز، بأن الحادثة تعود لشجار مع حمايات إحدى الفصائل المسلحة.