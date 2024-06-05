2024-06-05 10:12:07 - المصدر: منصة إيشان

بلغت قيمة القروض الخارجيَّة على العراق نحو 9 مليارات دولار، بعد إلغاء نحو 31 قرضاً منذ 2003 وحتى العام الماضي 2023. وقال المستشار الفني لرئيس الوزراء، محمد صاحب الدراجي في حديث لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان” إنه “تم تشكيل لجنة مختصة للكشف عن المبالغ التي اقترضها العراق من 2003 إلى نهاية 2023، وتتبع أين ذهبت […]

ظهرت المقالة العالم يطارد العراق بتسعة مليارات دولار كديون حتى نهاية العام الماضي أولاً على ايشان.