أربيل تسوق 300 شاحنة غذائية لبقية المحالفظات يوميا

2024-06-05 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مديرية زارعة أربيل عن تسويق 300 شاحنة من الخضروات والفاكهة في المحافظات العراقية الأخرى يومياً. وقال مسؤول الرقابة الكمركية في مديرية زراعة أربيل، هوشيار جليل، إن نحو 300 شاحنة تنقل يومياً ما بين 4 إلى 20 طناً من المنتجات المحلية إلى مدن عراقية أخرى. البطاطا والبصل والفراولة والكوسا الشجر والخيار والكرفس والباذنجان والفلفل، والبطيخ، والخوخ والكرز هي المنتجات المحلية التي تباع حالياً في إقليم كوردستان، ويسوّق الفائض منها في المحافظات العراقية الأخرى، خصوصاً، البطاطا والبصل والرقي. يعد الصيف الموسم الذهبي لنضج الفواكه والخضروات في إقليم كوردستان، التي يصدّر بعضها إلى خارج البلاد. من جهة أخرى، قال هوشيار جليل، إن المديرية ستمنح من الآن فصاعداً تصاريح التسويق إلى الفلاحين يومياً بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي أيضاً. ولفت إلى أن أي شاحنة تنقل المنتجات الزراعية من إقليم كوردستان إلى المدن الأخرى في العراق يجب أن تحصل على تصريح من المديرية. مسؤول الرقابة الكمركية في مديرية زراعة أربيل أشار إلى أنهم زادوا ساعات العمل مساء كي لا يضطر الفلاحون إلى الانتظار حتى الصباح للحصول على تصاريح نقل منتجاتهم.