مستشار السوداني: دين العراق الخارجي انخفض إلى 9 مليارات دولار

2024-06-05 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال المستشار الفني لرئيس الوزراء، محمد صاحب الدراجي، ان قيمة القروض الخارجيَّة على العراق بلغت نحو 9 مليارات دولار. واضاف الدراجي: إنه تم تشكيل لجنة مختصة للكشف عن المبالغ التي اقترضها العراق من 2003 إلى نهاية 2023. واشار الى ان اللجنة تراقب أين ذهبت الأموال وما هي المشاريع التي اكتملت بهذه القروض والتي ما زالت قيد الإنجاز؟ وما المتلكئ منها؟. واكد مستشار السوداني، ان العراق استطاع إلغاء 31 قرضاً خارجياً تقريباً ليتبقى من تلك القروض ما قيمته 8 مليارات و900 مليون دولار.