"ستفقد الثقة بهم".. نائب ينتقد "ظاهرة خطيرة" ارتكبوها أعضاء مجالس المحافظات

2024-06-05 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال عضو مجلس النواب عن محافظة كربلاء محمد الخفاجي ان أعضاء مجالس المحافظات يملكون سيارات كافية لتلبية احتياجاتهم وخاصة ان عملهم ومهامهم تقتصر بداخل محافظاتهم فقط، لافتا الى ان شراء سيارات جديدة فارهة لهم لا يخدم الصالح العام. وذكر الخفاجي أن شراء السيارات الى اعضاء مجالس المافظات يعتبر مضيعة للمال العام وامتياز غير مبرر. وتابع ان مجالس المحافظات تعاني من نقص في المباني والآليات وأن شراء السيارات الفارهة يجب أن يكون آخر الأولويات، مشيرا الى ان اعضاء مجالس المحافظات لديهم الكثير من الامور التي يجب ان يعملوا عليها منها تقديم الخدمات ومتابعة تنفيذها في محافظاتهم . وأكد الخفاجي أن شراء السيارات الفارهة لأعضاء مجالس المحافظات سيؤدي إلى زيادة الفجوة بينهم وبين المواطنين وسيفقد الثقة بهم .