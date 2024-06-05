مصرف الرافدين يعلن منح أكثر من 1500 قرض للمشمولين في مبادرة ريادة

2024-06-05 10:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن إحصائية بعدد الذين تم منحهم قروض مبادرة ريادة.

وذكر بيان للمصرف، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إطلاق نحو 1502 قرض للمسجلين المشمولين بقروض المبادرة منذ بدء عملية المنح في شهر نيسان الماضي".

وأشار إلى، أن "مبادرة ريادة تهدف الى دعم القطاع الخاص بالطاقات الشبابية والموارد البشرية وتوفير فرص العمل".

وأضاف أن "قروض المبادرة تبدأ من المليون دينار وتصل الى 20 مليون دينار، وفق ضوابط وشروط حددت سابقاً".