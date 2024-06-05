"تليغرام" يحدد مصير جندي عراقي بعد اختفاء غامض قبل 10 سنوات

2024-06-05 11:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

قادت الصدفة شقيق جندي عراقي من سكنة بلدة مندلي اقصى شرق ديالى لكشف حقيقة نهايته المؤلمة بعد اختفائه الغامض قبل 10 سنوات

ويقول الناشط عمر المندلاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" جنديًا يدعى حسن رضا المندلاوي فقد اثره بشكل غامض بعد ساعات من التحاقه الى وحدته في الجيش قبل 10 سنوات على طريق بلدروز 30 كم شرق بعقوبة وهو من سكنة مدينة مندلي".

واضاف، ان" ذوي الجندي المفقود بحثوا كثيرا دون جدوى لكن الصدفة قادت شقيقه الى العثور على فيديو قديم نشره تنظيم داعش الارهابي على تلغرام قبل سنوات يظهر عملية اعدامه بطريقة بشعة لتنتهي قصة اختفائه المؤلمة لذويه بأنه سقط شهيدًا في قبضة التنظيم الإرهابي بعد اختطافه".

واشار المندلاوي الى ان" ذوي الشهيد واهالي مندلي سيقيمون صباح اليوم تشييعًا رمزيًا للشهيد وسط حزن الاهل والاصدقاء الذين كانوا ياملون لسنوات عودته سالما الى اسرته".