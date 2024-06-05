2024-06-05 11:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الجيش اللبناني، تعرض السفارة الأميركية في بيروت، لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية، مشيرة إلى أن عناصر الجيش المنتشرة في المنطقة ردت على مصادر النيران. وذكر الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أن “مطلق النار تعرض للإصابة وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة”. ومن جهتها، أشارت […]

ظهرت المقالة إصابة سوري أطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت أولاً على ايشان.