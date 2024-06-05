2024-06-05 11:06:07 - المصدر: منصة إيشان

شابٌ يحوّل أدب السادس إعدادي إلى كتاب مسموع: أريد لصوتي أن يكبر مع جيلي المحاولات السابقة في تحويل قصائد المناهج الدراسية، إلى أغانٍ و”راب” حركت الشاب البصري، أسعد الموسوي، إلى تحويل أدب الصف السادس الإعدادي إلى كتاب صوتي بالكامل، بجهد فردي كلفه نحو 50 ساعة من العمل. “أخطاء الآخرين شجعتني”، يقول الموسوي ذو الـ23 عاما، […]

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