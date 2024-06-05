2024-06-05 11:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قطع عدد من سائقي الشاحنات، اليوم الاربعاء، طريق كركوك أربيل احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم مما ولد زحاماً كبيراً وشبه إغلاق للطريق. وقال احد سواق الشاحنات، نحن اصحاب الشاحنات قطعنا طريق اربيل كركوك من جهة ناحية التون كوبري شمال كركوك بسبب عدم الاستماع لمطالبنا السابقة في تخفيض الجباية على الشاحنات والبالغة 20 ألف دينار لكل شاحنة تدخل قبان الوزن في كركوك. وأضاف أن كل المحافظات العراقية يكون فيها الوزن خمسة آلاف دينار، وقطعنا طريق كركوك اربيل لتصل رسالتنا. من جانبه، قال احد سالكي طريق كركوك اربيل، إن الزحام الحاصل على الطريق أمر مرفوض، وهناك مرضى وكبار في السن يحتاجون الرعاية الصحية واستمرار الزحام قد يتسبب بموتهم. وقبل اسبوعين، تظاهر العشرات من سواق الشاحنات في كركوك، معلنين إضراباً عاما عن نقل البضائع اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري شاكين من سوء تعامل سيطرات كركوك وفرض مبلغ 20 الفا في قبان الشاحنات.