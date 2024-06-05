الاستخبارات تطيح بـ (6) مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في ثلاث محافظات

2024-06-05 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، الإطاحة بـ (6) مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في ميسان والنجف وكربلاء.

وذكرت المديرية ببيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (2/4) إرهاب، وذلك من خلال تواجدهم في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان".

وفي سياق اخر، أضافت المديرية، أن "مفارزها وبالتنسيق مع شؤون المخدرات نفذت واجبين منفصلين في محافظتي النجف وكربلاء، اسفرت عن القاء القبض على (3) من تجار ومروجي المواد المخدرة".

وبينت أن "المطلوبين بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاطي اثنين منهم اجانب الجنسية، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادة (28) مخدرات"، مشيرة الى "تدوين اقوالهم بدائيًا وقضائيًا واحالتهم الى الجهات المعنية".