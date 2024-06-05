2024-06-05 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، اعتقال 16 مطلوباً للقضاء بينهم متهم بالإرهاب واخر يروج لإحدى الحركات المتطرفة في جانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة العناصر الإرهابية المنهزمة، والخارجين عن القانون، والقيام بعمليات استباقية، بتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، حيث تمكنت قوة من الفرقة (الثانية، الخامسة) شرطة اتحادية ومن خلال اجراء الممارسات الأمنية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، من القاء القبض على 16 متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد رصد تحركاته ومكان تواجده ضمن قاطع المسؤولية وبكمين محكم نصب له تم اعتقاله شرقي العاصمة بغداد".

وأضافت، انه" تم القبض على متهم اخر اقدم على توزيع المنشورات التي تمجد احدى "الحركات المتطرفة" على المواطنين في منطقة حي الجهاد بجانب الكرخ، مشيرة إلى "إحالة الملقى القبض عليهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".