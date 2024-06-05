القوة الجوية تدك اوكارا ارهابية في كركوك وديالى وتحولها الى ركام

2024-06-05 11:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني



صقور الجو يدكون أوكار الإرهابيين في ديالى وكركوك



بإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من الوكالات والدوائر الاستخبارية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دك صقور الجو بواسطة طائرات سيزنا كرفان أوكار الإرهابيين 4 منها في ديالى و6 في كركوك وقد تحولت إلى ركام.

وتأتي هذه الضربات استمرارا للعمل التعرضي ومنع العدو من استخدم اوكاره السابقة وقطع طرق امداده اللوجستية.

ان قطعاتنا الأمنية ستكون بالمرصاد للإرهابيين أينما كانوا وستواصل ملاحقتهم للخلاص من هذه العصابات التي عاثت بالأرض.

تربة العراق الطاهرة لن تكون ملاذا للإرهابيين الجبناء .. فرجالنا يعشقون النصر ويعرفون طريقه.

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5 حزيران 2024