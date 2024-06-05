تعليق كردي على إصدار الدفعة الأولى لموظفي كردستان ضمن مشروع "حسابي"- عاجل

2024-06-05 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

علق عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة صباح حسن، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، على إصدار الدفعة الأولى لموظفي كردستان من قبل المصرف العراقي للتجارة ضمن مشروع حسابي.

ووصف حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الخطوة بالمهمة لإنهاء مشكلة صرف رواتب الموظفين من خلال عملية التوطين على مصرف عراقي معتمد لدى البنك المركزي".

وأضاف أن "هذا الأمر يعد مؤشرا إيجابيا على مدى توصل بغداد وأربيل لنقاط جذرية في حل الخلافات المالية، وخاصة قضية توطين رواتب الموظفين، لأنها تعتبر خطوة مهمة من خلال اعتماد المصرف العراقي للتجارة ضمن مشروع حسابي".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق، أن المصرف العراقي للتجارة "TBI" قام بتسليم الدفعة الأولى من البطاقات المصرفية ضمن مشروع "حسابي" لموظفين من جميع الوزارات الكردية، مبينة أنها بانتظار طبع باقي البطاقات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن، المصرف العراقي للتجارة قام بتسليم 368 بطاقة مصرفية ضمن عملية توطين الرواتب في مشروع "حسابي" لموظفي حكومة إقليم كردستان.