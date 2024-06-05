للمرة الاولى.. محاكمة متهم عبر تقنية الفيديو "كونفرنس" في بابل

2024-06-05 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجرت محكمة جنايات بابل، اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، لأول مرة محاكمة لأحد المتهمين عبر برنامج الفيديو كونفرنس.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحاكمة تمت في مقر رئاسة الاستئناف من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بحق متهم عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، لافتا الى أن "المتهم يقضي محكوميته عن قضية اخرى في سجن الرصافة المركزي في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المحكمة استمعت إلى اقوال المتهم بتوفر كافة الضمانات وحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب".