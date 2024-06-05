2024-06-05 11:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المقرر أن يتوجه وفد يتكون من رؤساء حكومات محافظات آذربایجان الغربية وكرمانشاه وكوردستان ومجموعة من كبار المديرين الاقتصاديين لهذه المحافظات الثلاث، إلی إقليم كوردستان العراق، خلال الأيام المقبلة، للمشارکة في الملتقى الثاني للرؤساء المحافظات الحدودية الايرانية مع الاقليم.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية في خبر نشرته اليوم الأربعاء، أن محافظي محافظات آذربایجان الغربية وكردستان وكرمانشاه، سيزورون إقليم كوردستان العراق خلال الأيام المقبلة لمتابعة إجراءات الجانبين لتنفيذ البنود المتعلقة بوثائق التعاون، ودراسة الحلول الجديدة للتعاون المشترك.

ووفقا للخبر، فإن هذه الزيارة تأتي في اطار سياسة دبلوماسية الجوار التي تنتهجها حكومة الرئيس الرئيس الايراني الراحل ابراهیم رئیسي، و تدل على استمرار هذه السیاسة، منوها الى أن هذه الزيارة سيكون لها دور مهم في تنفيذ الاتفاقيات السابقة لتطوير العلاقات.

و استضافت مدينة أرومية في محافظة آذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد)، قبل ايام أعمال الملتقى الأول بين رؤساء المحافظات الحدودية الايرانية، برعاية وزير الداخلية "احمد وحيدي"، مع محافظي أربيل ودهوك والسليمانية بإقليم كوردستان.