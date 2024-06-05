اليوم.. منتخب الليوث يخوض وديته الثانية أمام نظيره العماني

2024-06-05 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء مباراته الودية الثانية أمام نظيره العماني في ملعب الشعب الدولي، وذلك في إطار تحضيراتهما للاستحقاقات القارية المقبلة.

وتمثل مواجهة اليوم أهمية كبيرة للملاك التدريبي، إذ أنها ستكون البروفة الأخيرة للوقوف على التشكيلة الأساسية وأسلوب اللعب والتكتيك الذي سيخوض به المباريات الرسمية، قبل أن يشد الرحال متوجهاً إلى السعودية من أجل المشاركة في بطولة غرب آسيا التي من المقرر انطلاقها نهاية الشهر الحالي.

وانتهى اللقاء التجريبي الأول بفوز ليوث الرافدين بثلاثة أهداف، مقابل هدف واحد لأبناء السلطنة.