2024-06-05 12:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الاربعاء، مغادرة مريض من مستشفى "آزادي"، بعد رقوده فيها قرابة 5 سنوات جراء دخوله بغيبوبة بسبب حادث سير تعرض له.

وقال معاون مدير عام صحة كركوك زياد خلف مديد لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى ازادي التعليمي في صحة محافظة كركوك سجل اطول فترة رقود في تاريخه لشاب يبلغ من العمر 24 عاما تعرض لحادث سير في سنة 2019".

وأضاف أن "المريض رقد بحدود خمس سنوات، وكان في غيبوبة ويتلقى العلاج من قبل طواقم المستشفى، وهو اليوم يعود للحياة مجددًا ويمكن القول بانها أطول فترة رقود".

وقال مدير مستشفى آزادي التعليمي بلين عمر حمة في بيان، إن "المريض ح . م دخل مستشفى آزادي التعليمي في سنة 2019 في حالة غيبوبة تامة دامت أكثر من 4 سنوات إثر تعرضه لحادث سير.

وأردف عمر بالقول: الآن وبعد 4 سنوات و8 أشهر من المتابعة المستمرة من إدارة المستشفى والأطباء والممرضين، وتقديم أنواع الدعم والعلاج اللازم كافة له ولذويه، وبعد استعادته الوعي يتم خروجه من المستشفى برغبة أهله وذويه ورجوعه الى بيتهم في ناحية (سنكاو) من قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية".

وشكر أهل المريض ادارة مستشفى ازادي التعليمي على بذل كل الطاقات والجهود دون كلل او ملل خلال مدة بقائهم في المستشفى لانقاذ ابنهم الوحيد لاربعة بنات في العائلة".

وتعد هذه الحالة أطول فترة رقود لمريض في مستشفى آزادي التعليمي.