تدمير 10 أوكار للإرهابيين بضربات جوية في محافظتي ديالى وكركوك

2024-06-05 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، توجيه ضربات جوية لأوكار الإرهابيين في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أشارت إلى أن العملية أسفرت عن تدمير 10 أوكار لداعش الإرهابي.

وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من الوكالات والدوائر الاستخبارية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دك صقور الجو بواسطة طائرات سيزنا كرفان أوكار الإرهابيين 4 منها في ديالى و6 في كركوك، وتحولت إلى ركام".

وأشار إلى، أن "هذه الضربات تأتي استمراراً للعمل التعرضي ومنع العدو من استخدام أوكاره السابقة وقطع طرق إمداده اللوجستية".