العراق يعلن إطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية

2024-06-05 12:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الاربعاء، إطلاق قطع وتجهيز وجبة جديدة من السلة الغذائية، فيما اشار الى اطلاق سلة اخرى للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية اعتبارا من اليوم. وذكر بيان المكتب الاعلامي للوزارة، تلقته الاقتصاد نيوز أن الشركة انهت استعداداتها الفنية والادارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي اعدتها الشركة وبدءا من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق. ودعا البيان وكلاء المواد الغذائية مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات العائدة للشركة لغرض قطع حصص المواطنين من مفردات السلة الرابعة الى جانب قطع وتجهيز السلة السادسة الخاصة بالمشمولين وحسب جداول القطع. واشار الى ان ملاكات الشركة في كافة المواقع ببغداد والمحافظات مستنفرة وخلال ايام العطل الرسمية للمباشرة بعمليات القطع والتجهيز لمواد السلة الغذائية وتوزيعها على المواطنين بدفعة واحدة وبنفس الوقت بدون تأخير او نقص في اي مادة.