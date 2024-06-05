2024-06-05 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، إحالة ضابطاً إلى التقاعد لمخالفته آداب وقواعد السلوك الوظيفي.

وذكرت الوزارة ببيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد ظهور أحد الضباط في مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو برفقة امرأة وهو يتحدث عن حصوله على قدم ممتاز (بوساطة) وتصرفات أخرى مخالفة لآداب السلوك الوظيفي، اجتمعت لجنة التعليمات رقم (1) لسنة 2012 في وزارة الداخلية الخاصة بحالات جواز إحالة رجل الشرطة الذي لا يتقيد بآداب المهنة وقواعد السلوك الوظيفي إلى التقاعد".

وأضافت، ان "اللجنة قررت إحالة هذا الضباط إلى التقاعد، وذلك لمخالفته الضوابط"، مشيرة الى أن "هذه التصرفات لا تنسجم مع العمل المهني الذي تقوم به وزارة الداخلية والدروس التي يتلقاها أبناؤها في المؤسسات التدريبية والتعليمية".

وأكدت الوزارة، أنها "لن تسمح بأية إساءة من أي ضابط او منتسب يحاول خرق السلوك او يتصرف بتصرفات غير قانونية"، مشددة على أن "يكون جميع العاملين في مفاصلها قدوة في أي مكان وزمان لأنهم يمثلون هذه المؤسسة الأمنية العريقة وأنها ستتخذ أشد العقوبات بحق المخالفين".



