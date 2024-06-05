صقور الجو يدكون أوكار الإرهابيين في ديالى وكركوك

2024-06-05 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دك صقور الجو، اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، أوكار الإرهابيين في محافظتي ديالى وكركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من الوكالات والدوائر الاستخبارية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دك صقور الجو بواسطة طائرات سيزنا كرفان أوكار الإرهابيين"، مبينة ان "أربعة من الأهداف في محافظة ديالى و 6 منها في كركوك حيث تحولت إلى ركام".

وأكدت ان "هذه الضربات تأتي استمرارا للعمل التعرضي ومنع العدو من استخدم اوكاره السابقة وقطع طرق امداده اللوجستية".



